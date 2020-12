Melanie Müller (32) kann ihre Vorfreude kaum noch im Zaum halten! Die Schlagersängerin teilt im Netz mit ihrer Fangemeinde allerhand Updates aus ihrem Leben – so betonte sie auch schon des Öfteren, wie sehr sie sich das Fest der Liebe herbeisehnt. In zwei Wochen ist es auch endlich soweit – Melanie scheint es allerdings kaum erwarten zu können, wie ein neuer Tanzclip beweist!

Auf Instagram präsentiert Melanie das Video der etwas anderen Art. In voller Weihnachtsmontur schwingt die Blondine das Tanzbein – gekrönt mit einer Santa-Mütze und einem festlichen Frozen-Shirt. Töchterchen Mia Rose (3) ist sichtlich erfreut und legt ebenfalls ein Tänzchen hin, während Melanie ihre Gliedmaßen wild zappeln lässt. Am Ende gerät die 32-Jährige dermaßen in Fahrt, dass sie das Gleichgewicht verliert und hinfällt – das nimmt sie jedoch mit Humor.

Der Reality-TV-Star nimmt sich dabei selbst nicht zu wichtig: "Und warum? Weil ich's kann", schreibt Melanie zu ihrer originellen Tanzeinlage. Der Großteil ihrer Fangemeinde scheint sich ebenfalls sehr über das Video zu freuen: "Du bist so sympathisch. Und ganz schön verrückt", schreibt beispielsweise eine Userin.

Anzeige

Getty Images Melanie Müller, Musikerin

Anzeige

Getty Images Melanie Müller beim GNTM-Finale in Palma de Mallorca, 2016

Anzeige

Getty Images Melanie Müller, November 2017 in Leipzig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de