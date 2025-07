Maxwell packt aus: Das denkt er über Samy Deluxe

Maxwell (32), Mitglied der 187 Strassenbande, hat im Format "BAKED mit Marvin Game" auf dem YouTube-Kanal von STOKED über sein neues Album "Drunter & Drüber" gesprochen und dabei auch das Verhältnis zum Rapper Samy Deluxe (47) thematisiert. Marvin äußerte im Gespräch den Wunsch, Samy und die 187 Strassenbande gemeinsam auf einem Track zu erleben. Maxwell erklärte, dass insbesondere Bonez MC (39), der ebenfalls ein Mitglied der Strassenbande ist, und Samy keine gute Chemie hätten.

Mit Verweis auf den Song "Gold in der Fresse" vom gemeinsamen Album "Hollywood Uncut" erklärte Maxwell: "Die können sich nicht so gut riechen." Damals hatte Bonez, der kürzlich über 40 Rapper auf einem Track zusammen brachte, Samy für dessen Kooperation mit der Supermarktkette Penny kritisiert. Auch Samys Abstecher in die Pop-Welt als "Herr Sorge" kam wohl nicht so gut bei der Strassenbande an. Maxwell zeigte sich in dem Interview zwiegespalten: Er erkenne Samys Bedeutung für die Deutschrap-Szene an, sehe jedoch auch Herausforderungen, was eine Zusammenarbeit betreffe.

Maxwell gab sich im Gespräch insgesamt diplomatisch und wollte keine größere Rivalität heraufbeschwören. Auch andere Mitglieder der 187 Strassenbande hatten bereits öffentlich über Samy gesprochen, so etwa Sa4 in einem Interview mit Aria Nejati auf YouTube. Während Samy unbestreitbar eine prägende Figur für Deutschrap insgesamt sei, habe er für den Hamburger Nachwuchs eher weniger Identifikationspotenzial geboten.

Collage: Instagram / maxwell187erz, ActionPress Collage: Maxwell und Samy Deluxe

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Action Press / Eichentopf,Ulrik 187ers: RAF Camora, SA4, Bonez MC, Maxwell und Gzuz bei 1Live Krone 2016

