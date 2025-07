"9 Monate" – Kate Cassidy gedenkt Liam Payne (†31)

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Liam Payne (✝31), hat jetzt in einem emotionalen TikTok-Clip auf die neun Monate seit dem tragischen Tod des Sängers zurückgeblickt. Der ehemalige One Direction-Star war im Oktober vergangenen Jahres bei einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben gekommen. Kate, die zwei Jahre lang an seiner Seite war, äußerte laut Daily Mail ihre tiefe Trauer und sprach in dem bewegenden Video über die Veränderungen, die sie seitdem erlebt hat. Mit neuem Haarschnitt und frischen Tattoos kamen bittersüße Gedanken auf: "Wenn ich das Glück habe, ein langes, glückliches, schönes Leben zu führen – wird Liam mich erkennen, wenn meine Zeit gekommen ist?"

Besonders nahe ging Kate die Idee, dass Liam sie im Himmel nicht wiedererkennen könnte, sollte sie ein hohes Alter erreichen. Dabei war sie in der Gesellschaft einer Freundin, die ihr mitfühlende Worte mit auf den Weg gab: "Kate, natürlich wird er dich erkennen", sagte sie. "Er wird sagen, du hast Glück, dass du altern konntest, diese Falten hast, die weißen Haare hast und den Beweis dafür, diese Jahre ohne ihn an deiner Seite gelebt zu haben." Diese Worte hätten ihr eine neue Perspektive gegeben, so Kate. Mit dieser persönlichen Anekdote möchte sie anderen helfen, die selbst einen schweren Verlust verarbeiten müssen.

Schon in der Vergangenheit hatte Kate mit liebevollen Gesten an ihre gemeinsame Zeit erinnert. Regelmäßig teilt sie Fotos und Videos, die glückliche Momente mit Liam zeigen. Ihre Social-Media-Profile geben Einblicke in die enge Verbindung, die sie teilten – ob bei Ausflügen oder in privaten Augenblicken. Während ihrer zweijährigen Beziehung galten Kate und Liam als harmonisches Paar. Liam hinterließ nach seinem Tod nicht nur eine große Fangemeinde, sondern auch Kates Herz in Trümmern. Heute teilt sie ihre Erinnerungen, um gemeinsam mit den Fans zu trauern und zu heilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Model

Anzeige Anzeige

TikTok / Kateecass Kate Cassidy im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne im Disneyland 2024

Anzeige