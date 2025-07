So gelang Jannik Kontalis die Kandidatur als Bürgermeister

Jannik Kontalis, bekannt aus Reality-Formaten wie Make Love, Fake Love, hat es geschafft: Er kandidiert als Oberbürgermeister für Mönchengladbach. In einer aktuellen Instagram-Story gab er nun spannende Einblicke in den Prozess seiner Kandidatur. Da er parteilos antritt, musste er sich zunächst die Unterstützung der Bürger vor Ort sichern – mit großem Erfolg: "Wir haben einfach in zwei Tagen anstatt nur 380 über 500 Unterschriften gesammelt", berichtete Jannik. Selbst die Stadt zeigte sich überrascht von seinem Engagement.

Jannik erzählte von den erstaunten Reaktionen städtischer Mitarbeiter, die nachfragten, wie er diesen Erfolg in so kurzer Zeit erreicht habe, "da andere Parteien seit Monaten nur mit fünf Unterstützungsunterschriften rumlaufen." Jannik soll darauf selbstbewusst geantwortet haben: "Was haben sie von uns erwartet? Wir machen keine halben Sachen." Ob ihm seine Bekanntheit aus dem Reality-TV sowie seine Beliebtheit auf Social Media helfen werden, ist eine der großen Fragen in diesem außergewöhnlichen Wahlkampf.

Jannik, der mit seinen Realityshow-Auftritten und der Beziehung zu Yeliz Koc (31) die Boulevard-Schlagzeilen dominierte, wagt damit einen mutigen Schritt in eine völlig neue Richtung. Der 31-Jährige, der neben ernst gemeinten Wahlkampfpunkten auch mit Themen wie der Senkung der Dönerpreise für Aufmerksamkeit sorgt, will Mönchengladbach moderner und lebenswerter machen. Mit der Unterstützung seiner Fans will er sich in der Kommunalpolitik behaupten – und vielleicht ja sogar als Oberbürgermeister von Mönchengladbach am Ende ganz neue Maßstäbe setzen.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars