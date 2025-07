Das sagt Jada Karabas' Freund zu ihrer berühmten Familie

Jada Karabas (20), die Tochter von Danni Büchner (47), hat ihren Freund Daniel im Rahmen der TV-Show "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" vorgestellt. Die Studentin lernte den Spanier an der Universität kennen, wo er sie ansprach und seitdem nicht mehr von ihrer Seite gewichen ist. Seit anderthalb Jahren sind die beiden ein Paar und Daniel ist mittlerweile fester Bestandteil der Familie. "Da wo ich bin, ist er auch!", betonte Jada, die aktuell noch im Haus ihrer Mutter lebt.

Doch wie fühlt sich Daniel in dieser berühmten und turbulenten Familie? "Viel Stress und viel Action", lacht er, fügt aber hinzu, dass es mit Jada und ihrer Familie auch immer viel Spaß gibt. Diese Mischung aus Chaos und Fröhlichkeit mache die Familie besonders, schwärmt er auf Spanisch. Auch Jada bestätigt das liebevoll: "Das macht uns, glaube ich, auch aus!" Selbst Jadas kleine Geschwister Jenna und Diego scheinen den neuen Freund ihrer Schwester ins Herz geschlossen zu haben. "Ich finde den Daniel richtig gut, weil das ist ein ganz lieber Kerl", schwärmte die achtjährige Jenna ganz begeistert.

Jada hat in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in ihre Beziehung gewährt. Auf ihrem Instagram-Profil zeigte die Tochter von Daniela Büchner erst vor Kurzem ein Foto, auf dem sie und Daniel miteinander vertraut posieren. "Meine bessere Hälfte" betitelte sie damals den Schnappschuss, bei dem Fans ihrer jungen Liebe herzlich gratulierten. Dass die beiden es ernst meinen, ist mittlerweile mehr als deutlich – Daniel gehört quasi zur Familie und scheint sich in dem turbulenten Alltag bestens zurechtzufinden. Für Jada könnte es wohl nicht besser laufen.

Instagram / jadakrbs Jada Karabas mit ihrem Freund Daniel, November 2024

RTLZWEI Danni Büchner mit ihren Kindern Jada, Diego, Jenna und Joelina

Instagram / jadakrbs Jada Karabas und ihr Freund im August 2024