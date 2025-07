So viel verdient David Corenswet als neuer Superman

David Corenswet (32) hat die Rolle des neuen Superman übernommen und schwebt seit dem 10. Juli 2025 über die deutschen Kinoleinwände. Für seine Darstellung des ikonischen Helden erhielt der Schauspieler laut dem Hollywood-Insider Matthew Belloni eine Gage von 640.000 Euro, wie dieser in seinem "Newsletter auf Puck" enthüllte. Damit landet er gleichauf mit Rachel Brosnahan (34), die als Lois Lane zu sehen ist. Deutlich mehr verdient hingegen Nicholas Hoult (35), der in der Rolle des Lex Luthor ganze 1,7 Millionen Euro erhielt.

Laut Matthew sind diese Gehälter trotz des Budgets von 192 Millionen Euro für "Superman: Legacy" keine Seltenheit, besonders wenn es sich um Newcomer wie David handelt. Nicholas hingegen, Hollywood-erfahren durch Produktionen wie die X-Men-Reihe und "Mad Max: Fury Road", bringt nicht nur mehr Erfahrung, sondern auch einen deutlich höheren Marktwert mit. Es heißt allerdings, dass alle drei Stars Anspruch auf zusätzliche Boni haben, sollten die Einspielergebnisse des Films bestimmte Schwellenwerte überschreiten.

David, der bisher vor allem durch kleinere Netflix-Produktionen wie "Hollywood" und "The Politician" bekannt war, tritt damit in die Fußstapfen ikonischer Superman-Darsteller wie Christopher Reeve und Henry Cavill (42). Ähnlich wie seine Vorgänger startet David mit einer eher unbekannten Karriere in die Rolle des Superhelden, die ihn möglicherweise in völlig neue Höhen katapultieren wird. Seine Fans dürften gespannt beobachten, wie er seinen neuen Ruhm meistert.

LMK/ActionPress David Corenswet als Superman

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nicholas Hoult und Rachel Brosnahan

ActionPress Henry Cavill als Superman in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice"

