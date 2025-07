Stray Kids schreiben bei Deutschland-Show K-Pop-Geschichte

Seit über einem Jahr tourt die südkoreanische Boyband Stray Kids mit ihrer DominATE World Tour durch die Welt. Vergangenen Dienstag kamen sie für ihr einziges Konzert in Deutschland an – und setzten offenbar ganz neue Maßstäbe. Wie unter anderem die südkoreanische Zeitung The Korean Economic Daily berichtet, war das Konzert im Deutsche Bank Park in Frankfurt das bisher größte Solo-Konzert eines Acts aus Korea auf deutschem Boden. Über 45.000 Fans besuchten die Show, bei der die acht Jungs fast dreieinhalb Stunden ihre größten Hits spielten. Der Deutsche Bank Park gehört zu den größten deutschen Stadien und war restlos ausverkauft.

Die deutschen Fans und jene, die aus dem Ausland für das Konzert anreisten, hinterließen auch bei Stray Kids selbst ordentlich Eindruck. Schon während des Konzerts stellte Bandleader Bang Chan (27) begeistert fest, dass dieses Publikum wohl eines ihrer bisher lautesten war. In der Community-App Bubble schrieb er seinen Fans im Anschluss: "Meine Ohren klingeln immer noch." Videos auf TikTok und Co., die außerhalb des Stadions aufgenommen wurden, beweisen, dass die Fans tatsächlich auch draußen laut und deutlich zu hören waren. Wann die Gruppe wieder nach Deutschland kommt, steht in den Sternen. Immerhin brauchten sie nach ihrem letzten Auftritt in Berlin 2019 fast sechs Jahre für eine Rückkehr. Lust scheinen sie aber zu haben. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, bat Bandmitglied Hyunjin (25) die Fans, sie auch beim nächsten Mal so herzlich zu empfangen.

Europa stellt den letzten Abschnitt der DominATE World Tour dar. Zuvor führte es die Jungs aus Südkorea und Australien schon nach Südostasien, Nordamerika und Südamerika. Dabei lief allerdings nicht immer alles glatt. Vor allem in Südamerika schien die Begeisterung der Fans auch mal Überhand zu nehmen. Videos im Netz zeigen, dass unter anderem eine Masse Fans vor einem Hotel campierte und in São Paulo, Brasilien, sollen einige sogar versucht haben, in die Lobby zu gelangen. Das Konzert in Lima, Peru, musste unterbrochen werden, weil unter den Fans eine Panik ausbrach. Vor Aufregung drängten die Fans nach vorne, einige fielen in Ohnmacht. Als sich die Menge nicht beruhigen wollte, verließen Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N schließlich die Bühne. Auch die Show in Washington D.C. endete vorzeitig aufgrund der akuten Hitze.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stray Kids auf dem Empire State Building in New York City, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gnabnahc Bang Chan, Leader von Stray Kids

Anzeige Anzeige

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards 2023