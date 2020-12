Erwartet Keri Hilson (38) wirklich ihr erstes Kind? Die US-amerikanische Sängerin hatte 2007 ihren Durchbruch an der Seite von Timbaland (49) mit dem Song "The Way I Are". Über ihr Privatleben ist nicht viel bekannt, auch hat die Musikerin offiziell keinen Partner. Trotzdem präsentierte sie sich jetzt mit einem runden Babybauch und verkündete damit eindrucksvoll ihre erste Schwangerschaft – oder etwa doch nicht?

Auf ihrem neuesten Instagram-Foto streckt die 38-Jährige stolz ihren runden Bauch in die Kamera. Während zahlreiche Fans Keri zu ihrer Schwangerschaft gratulieren, glauben andere nur an einen Scherz. Der Grund: Der Hintergrund des Bildes lässt vermuten, dass es an einem Filmset aufgenommen wurde. So sind hinter der "Pretty Girl Rock"-Interpretin eine Leiter und eine kleine weiße Leinwand zu sehen. "Ich würde dir so gerne gratulieren, aber sieht so aus, als würdest du gerade einen Film drehen", schreibt etwa ein Follower.

Abwegig ist dieser Gedanke nicht, denn Keri arbeitet auch als Schauspielerin. Unter anderem spielte sie eine kleine Rolle in "Riddick" an der Seite von Vin Diesel (53). Zuletzt wirkte sie in dem Film "Love by the 10th Date" mit, der 2017 im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Aber was glaubt ihr: Ist Keri schwanger oder trollt sie ihre Fans nur? Stimmt unten ab.

Anzeige

Getty Images Keri Hilson, Juli 2019

Anzeige

Instagram / kerihilson Keri Hilson im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Keri Hilson bei der "Riddick"-Premiere in Westwood, August 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de