Nach Depression: Keri Hilson kehrt mit neuem Album zurück

Die Grammy-nominierte R&B-Sängerin Keri Hilson (42) meldet sich nach einer 14-jährigen kreativen Pause mit ihrem neuen Album "We Need to Talk" zurück. Bereits um 2010 hatte sie weltweiten Erfolg mit Hits wie "Pretty Girl Rock" oder "Turnin Me On" gefeiert, doch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erlitt sie eine schwere Depression. "Der Ruhm war ein Biest für mich", erklärte die Künstlerin in einem Interview mit dem Magazin People. Die ständige Kritik und der Druck setzten ihr derart zu, dass sie sich gezwungen sah, eine längere Auszeit von der Musikszene zu nehmen. "Ich hatte noch nie eine Pause", sagte sie über ihre bis dahin ununterbrochene Laufbahn seit ihrem Teenageralter.

In der Zwischenzeit zog sich Keri aus dem Rampenlicht zurück, übernahm gelegentlich Rollen in Film und Fernsehen und tourte sporadisch. Doch das immense Gefühl, von der Musikindustrie missverstanden zu werden, hielt sie lange zurück. Ihre Zeit fernab des Ruhms half ihr jedoch, sich wieder neu zu orientieren. Der Schlüssel für ihr Comeback sei es gewesen, "die Tiefpunkte zuzulassen, um sich neu zu stabilisieren", erklärte sie. Die Arbeit an ihrem aktuellen Musikprojekt ließ den Funken der Leidenschaft wieder auflodern. "Ich bin jetzt erneut in einer Beziehung mit meiner Musik", verriet die US-Amerikanerin weiter.

Zudem zeigte sich Keri in den letzten Jahren entschlossen, sich mit Themen wie Selbstbewusstsein und innerem Frieden auseinanderzusetzen. "Das Leben dreht sich darum, den Mut zu finden, die Dinge zu verfolgen, nach denen man sich sehnt – und genauso den Mut, loszulassen, was einen belastet", teilte sie ihre Gedanken. Während sich die Sängerin darauf freut, ihren Fans neue Musik zu präsentieren, betonte sie, dass für sie nun Authentizität wichtiger als die Jagd nach Hitparadenrekorden sei: "Ich will Musik machen, die ich für die nächsten 20 Jahre mit Stolz performen kann."

Getty Images Keri Hilson bei der "Riddick"-Premiere in Westwood, August 2013

Getty Images Keri Hilson, Juli 2019

