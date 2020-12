Fans und Freunde trauern um Sportlegende Kevin Greene. Der ehemalige Football-Star ist zu Lebzeiten nicht nur Spieler, sondern auch Trainer und Wrestler gewesen. Er hatte im Football ganze 15 Saisons auf der Position des Linebackers gespielt, bevor er im Juni 1996 seine Karriere als Wrestler begann. Vor vier Jahren wurde Kevin in die Pro Hall of Fame aufgenommen – eine Ruhmeshalle des American Footballs. Jetzt wurde bekannt, dass der Sportler verstorben ist.

Kevin starb am Montag im Alter von 58 Jahren, wie TMZ Sports berichtete. Eine Todesursache sei noch nicht bekannt. Der Hall-of-Fame-CEO David Baker sagte: "Ich sah ihn als engen Freund und wahre Hall of Fame Berühmtheit an. Er besaß die unglaublichste Einstellung, die man haben kann. Er war ein Macher." Er schließe Kevins Freunde und Familie in seine Gedanken und Gebete ein. Die Flagge der HOF wurde bereits auf halbmast gehängt.

Kevin ging nach der Saison im Jahr 1999 in Pensionierung. Er hinterlässt seine Frau Tara sowie die zwei Kinder Gavin und Gabrielle. Für Gavin war er zu Lebzeiten nicht nur Vater, sondern auch Trainer.

Anzeige

Getty Images Sport-Star Kevin Greene

Anzeige

Getty Images NFL-Legende Kevin Greene posiert mit seiner Bronze-Statue

Anzeige

Getty Images NFL-Star Kevin Greene

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de