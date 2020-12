Im Leben dieses Bachelorette-Kandidaten gibt es schon längst eine neue Dame! In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Ex-Love Island-Liebling Melissa Damilia (25) in der RTL-Kuppelshow nach der großen Liebe gesucht. Unter anderem hatte ihr auch Rosenjäger Daniel Bayer Avancen gemacht – konnte die Brünette jedoch nicht von sich überzeugen. Das Schicksal hatte aber offenbar ohnehin eine andere Dame für ihn vorgesehen: Daniel hat nämlich schon kurz nach den Dreharbeiten eine neue Liebe gefunden!

Auf Instagram teilt der Yoga-Fan jetzt einen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit einer Blondine zu sehen ist. Die beiden Turteltauben liegen auf einem Handtuch am Strand und grinsen dabei gut gelaunt in die Kamera: "Nach meiner Zeit bei der Bachelorette Melissa und den Jungs hätte ich nicht gedacht, dass ich mich noch dieses Jahr verlieben könnte." Er habe gedacht, er müsse erst einmal etwas Abstand zu der intensiven Zeit gewinnen – sich in dem Punkt jedoch getäuscht. "Es hat mich voll erwischt. Diese Frau hat mich einfach umgehauen", verrät er.

"Marie und ich sind ein Paar und ich bin unglaublich dankbar, glücklich und verliebt", erklärt Daniel zu dem süßen Post und gibt zu, nach eineinhalb Jahren Single-Dasein extrem glücklich über seine neue Beziehung zu sein. Darüber hinaus habe er bei seiner Liebsten das Gefühl, "in den Spiegel" zu schauen, da sie in extrem vielen Dingen ganz ähnlich ticken würden.

