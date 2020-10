Melissa (25) fühlt ihren Rosenjungs auf den Zahn! Bei Die Bachelorette versucht die ehemalige Love Island-Teilnehmerin, endlich die Liebe ihres Lebens zu finden. 20 heiße Single-Boys wagten das Abenteuer und lernten die Beauty in der ersten Nacht der Rosen kennen. In Folge zwei möchte die Schnittblumenverteilerin die verbliebenen Prachtkerle jetzt noch näher kennenlernen. Eine Frage liegt ihr bei einem Besuch in der Villa ganz besonders auf der Seele: Wie gestaltet sich die Wohnsituation der Männer?

Bei der Antwort auf diese Frage bleibt Melissa nicht von Überraschungen verschont. Denn neben Angelo Bianco (34), der sich die vier Wände mit einem tierischen Untermieter – seiner Katze – teilt, haben auch ein paar andere Rosenanwärter von Mitbewohnern zu berichten. Kandidat Emre Özcan (30) gesteht, aktuell noch immer Hotel Mama zu genießen: "Ich wohne noch mit Mama zusammen, meine Eltern sind getrennt, ich passe auf sie auf." Auch Artist Christian Möller (34) wohnt nicht alleine, sondern mit einer Lady zusammen – die ist allerdings nicht mit ihm verwandt. "Ich habe eine Untermieterin", erklärt er.

Bei Daniel Bayer (34) besteht hinsichtlich der Wohnsituation noch etwas mehr Redebedarf. Der Esoterik-Fan nutzt eine ruhige Minute und bittet Melissa um ein Gespräch unter vier Augen. Der 34-Jährige wohnt bei seiner Großmutter. "Sie ist jetzt 84, ich habe gesagt, ich ziehe zu meiner Oma, um ein bisschen ein Auge auf sie zu werfen, aber auch so eine Base zu haben, um weiter reisen zu können", führt er aus. Dem Wirtschaftsingenieur sei es unangenehm gewesen, mit dieser Geschichte vor versammelter Mannschaft rauszurücken.

