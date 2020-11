Da waren es nur noch vier! Bei Die Bachelorette geht es langsam, aber sicher in den Endspurt: Von insgesamt 20 liebeshungrigen Singles kämpfen aktuell nur noch die verbliebenen acht um die Gunst der Love Island-Beauty. Und kurz bevor es im großen Finale um die letzte, alles entscheidende Rose geht, lernt Melissa (25) auch die Familien ihrer Liebesanwärter kennen. Doch nicht alle kommen in den Genuss, der Brünetten ihre Liebsten vorzustellen. In der fünften Nacht der Rosen halbiert Melissa das Teilnehmerfeld.

Für Christian Möller (34) und drei Daniels platzt in der heutigen Folge der Traum vom Glück mit der 25-Jährigen. Den ganzen Abend über zeigten sich die Boys bereits besonders angespannt – und offenbar mit gutem Grund. Moritz Breuninger (31) ergattert die finale Schnittblume des Rosenabends und für den Akrobaten, sowie für Daniel Gielniak (28), Daniel Mladjovic (31) und Daniel Bayer (34) heißt es: Abschiednehmen. "Daniel M. hat keine Rose von mir bekommen, weil ich denke, dass ich ihm nicht das geben kann, was er braucht. Ich bin nicht die Frau, die er sucht", erklärt Melissa. Auch bei Daniel aus Bayern hat wohl das Kribbeln gefehlt.

Daniel G. könnte sich möglicherweise selbst ein Eigentor geschossen haben. Denn er hatte bei einem Date eine eindeutige Entscheidung von der TV-Bekanntheit gefordert. "Er hat von mir keine Rose bekommen, weil er zu mir gesagt hat, ich soll ihm nur eine Rose geben, wenn ich zu hundert Prozent überzeugt bin – das war ich aber heute nicht", stellt sie klar. Der Schritt, die Familie des anderen kennenzulernen, sei dann wohl noch zu voreilig.

Sendehinweis: Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

