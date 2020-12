Kim-Denise Lang (23) nimmt es mit Humor! Seit wenigen Tagen ist bekannt, welche Ladys im kommenden Jahr bei Der Bachelor um das Herz von Niko Griesert (30) kämpfen werden. Obwohl die Staffel nicht im warmen Süden, sondern tatsächlich hierzulande gedreht wird, posieren die Kandidatinnen auf den offiziellen Bildern in knappen Bikinis vor Schneekulisse. Für die freizügigen Bilder gab es aber schon heftige Kritik vonseiten der Fans. Die Blondine scheint sich jetzt zur Wehr zu setzen.

"Ich kann bis Januar nicht bügeln, weil alle Steckdosen mit Lichterketten belegt sind. Jetzt hab ich zwar nichts mehr anzuziehen, aber immerhin ist es schön weihnachtlich", schreibt die Schwäbin auf Instagram zu einem Bikini-Pic, das beim Shooting zur neuen Season entstanden ist. Dass sie das aber nicht allzu ernst meint, zeigt sie mit ihrem Zusatz in der Klammer. "Achtung: Der Text ist nur für Menschen mit Humor", textet die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen dort. Auf ziemlich lustige Art und Weise rechtfertigt sie sich also dafür, trotz eisiger Temperaturen in schlüpfriger Bademode zu posieren.

Dass die 23-Jährige aber kein Problem damit hat, Haut zu zeigen, macht auch ein Blick auf ihren Social-Media-Kanal klar. Dort präsentiert die Beauty, was sie hat und teilte in der Vergangenheit schon das ein oder andere sexy Foto – auch im Bikini oder in hübscher Unterwäsche.

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige

TVNow Bachelor-Kandidatin 2021: Kim-Denise Lang

Anzeige

Instagram / kim.denise.lang Kim-Denise, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de