In rund einem Monat ist es endlich so weit: Die nächste Bachelor-Staffel geht an den Start! Schon seit Mitte November ist bekannt, dass IT-Projektmanager Niko Griesert 2021 als nächster Rosenkavalier nach der großen Liebe suchen wird. Seit ein paar Stunden wissen die Fans nun auch, wie seine 22 Flirtpartnerinnen aussehen: Die offiziellen Kandidatenbilder wurden veröffentlicht. Die Fotos haben es ganz schön in sich: Die Mädels posieren in knappen Bikinis und Unterwäsche vor einer Schneekulisse – viel zu freizügig, finden die Bachelor-Fans!

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram zu den neuen Bachelor-Girls gibt es derzeit nur ein Thema: Wie wenig Nikos Kandidatinnen auf den Bildern anhaben! "'Der Bachelor' wird einfach immer oberflächlicher. Wieso muss man die Frauen jetzt direkt in Unterwäsche präsentieren? Ich meine, wenn die Frauen es explizit wollten, okay – aber 22 Frauen als Bewerbungsbild-Outfit Reizwäsche hinlegen?", ärgert sich eine Abonnentin in den Kommentaren. "Geht's noch billiger? Einfach nur peinlich!", wettert eine weitere. Auch die Worte "frauenfeindlich" und "Sexobjekt" fallen.

In den vorherigen Staffeln gab es zwar auch schon das eine oder andere Bikinibild und viele sexy Kleider – das hatte zu der sonst sommerlichen Kulisse aber auch immer gepasst. Bedenkt man, dass die neue Staffel nun jedoch im Winter in Deutschland gedreht wurde, fragt man sich: Hätten es hübsche Schnee-Outfits nicht vielleicht auch getan?

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Hannah

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Jacqueline S.

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Kim-Denise

