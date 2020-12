Große Trauer um Emily Mitchell. Mit ihrem Mama-Blog "The Hidden Way" erlangte die Influencerin innerhalb kurzer Zeit große Bekanntheit und begeisterte inzwischen mehr als 105.000 Follower. Erst Ende November verkündete die Netz-Bekanntheit stolz mit einem Ultraschallbild, dass sie und ihr Partner Joseph ihr fünftes Kind erwarten. Jetzt folgen allerdings erschütternde Neuigkeiten: Emily und ihr noch ungeborenes Baby starben kurz vor Weihnachten.

Auf einer kürzlich eingerichteten Spendenseite der Verstorbenen folgten weitere Details zum Tod der beiden. Demnach habe der schwangere Webstar am 22. Dezember noch ohne Beschwerden am Frühstückstisch gesessen – kurz darauf kippte Emily vom Stuhl und reagierte nicht mehr. Trotz Erster Hilfe ihrer Liebsten konnte der eintreffende Rettungsdienst nur noch den Tod der 36-Jährigen und ihres Embryos feststellen.

"Unsere Herzen sind gebrochen und ihre freudige Anwesenheit wird von so vielen schmerzlich vermisst", heißt es in einem Statement ihrer Familie. In der Vergangenheit engagierte sich Emily regelmäßig für die Kirche und hilfsbedürftige Kinder. Die genaue Todesursache der Blondine wurde bisher nicht öffentlich bekannt gegeben.

Emily Mitchell und ihr Partner Joseph

Emily Mitchell mit ihrer Familie

Emily Mitchell mit ihrer Tochter

