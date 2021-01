Werden Yasin und Samira etwa schon bald vor den Traualtar treten? Nach ihrem Kennenlernen in der Flirtshow Love Island machte der Reality-TV-Star Anfang 2020 seiner Liebsten einen Antrag. Im gleichen Jahr wollte sich das Paar auch das Jawort geben – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist dieses Vorhaben allerdings geplatzt. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben: Jetzt haben Yasin und Samira einen festen Termin für ihre Trauung!

Nach der Geburt ihres Sohnes Malik-Kerim kurz vor Weihnachten nehmen die TV-Bekanntheiten nun ihre Hochzeit erneut in Angriff – mit Erfolg. "Wir werden bald heiraten. Wir haben endlich einen festen Termin bekommen", verkündete Yasin nun stolz in seiner Instagram-Story. Den genauen Termin der geplanten Zeremonie will der frischgebackene Vater zwar nicht verraten, doch offenbar dauere es nicht mehr lange. Und die verbleibende Zeit können die Bald-Eheleute wohl kaum abwarten: "Wir freuen uns schon mega drauf", verriet Yasin.

Eines haben Yasin und Samira jedoch schon ausgeplaudert: Die dunkelhaarige Schönheit wird den Nachnamen ihres zukünftigen Gatten annehmen. Doch damit bekommt Baby Malik-Kerim nicht automatisch auch den gleichen Namen – dafür müsste die Familie erst noch ein paar Unterlagen beim Amt besorgen. Ob das gerade schon der Fall ist? Immerhin erklärte Yasin, dass das Trio gerade schwer mit Papierkram beschäftigt sei.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira, "Love Island"-Kandidaten 2019

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

