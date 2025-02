Das ist das Hauptproblem in Samira und Yasin Cilingirs Ehe

Die Beziehung von Samira und ihrem Mann Yasin Cilingir (34) ist ein ständiges Auf und Ab. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in den sozialen Medien preisgab, ist sie derzeit nicht glücklich in ihrer Ehe – und erklärt nun auch einen der Hauptpunkte, weshalb das einstige Love Island-Couple immer wieder Schwierigkeiten hat. "Er hat ein ganz, ganz anderes Eheleben, als ich es habe. Also, wir stellen es uns anders vor. Obwohl man damals mal darüber gesprochen hat, [...]", offenbart sie in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Jetzt, wo es wirklich da ist, gehen wir einfach zwei verschiedene Wege. Yasin ist auch ein Mensch, der braucht seinen Freiraum und ist gerne unterwegs, und das ist das, wo wir aneinandergeraten."

Weiter ins Detail möchte die zweifache Mama nicht gehen, "weil Ehe ist Ehe und es sind irgendwo auch sehr private Sachen." In der darauffolgenden Story verrät sie jedoch, sie sei sehr froh darüber, gemeinsam mit Yasin eine Therapie zu machen, da diese dem Paar sehr helfe. "Eine Eheberatung oder Paartherapie ist dafür da, dass man eine Lösung findet. Eine Lösung für das Problem, dass man sagt: 'Also entweder reißen wir uns jetzt am Riemen und kriegen das hin ohne dieses ständige Hin und Her oder wir lassen es, weil es für uns am besten ist, weil es anders einfach nicht mehr geht'", erläutert Samira.

Die beiden Eltern tun also alles Mögliche dafür, um an sich und ihrer Beziehung zu arbeiten – in der Vergangenheit hatten sie auch nach mehreren Trennungen immer wieder zueinandergefunden. Im Netz verdeutlichten sie kürzlich auch, weshalb. "Das ist eine Hassliebe bei uns", gab der 34-Jährige zu, bevor er wenig später erklärte: "Wir kommen beide aus Familien, wo die Eltern sich niemals loslassen würden, egal was passiert."

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im April 2022

Anzeige Anzeige