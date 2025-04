"Eklig": Samira Cilingir erhebt Vorwürfe gegen Eva Benetatou

Seit gestern ist die deutsche Reality-TV-Welt in Aufruhr: Evanthia Benetatou (33) gestand im Netz, dass sie einen "schwachen Moment" mit Serkan Yavuz (32) hatte – und das, obwohl seine Noch-Ehefrau Samira (31) zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war. Nun reagiert auch TV-Kollegin Samira Cilingir auf die Seitensprung-Beichte und schießt dabei scharf gegen die Fame Fighting-Siegerin. "Eva ist so eklig. Jetzt kommt mal die Story, was sie bei uns gemacht hat", erklärt sie und behauptet, dass Eva es auch schon bei ihrem Ehemann Yasin (34) versucht habe. "Vor anderthalb Jahren hatten Yasin und ich 'ne krasse Krise gehabt, das war ungefähr im November", fügt Samira hinzu.

Das Ehepaar habe Eva auf einer Geburtstagsfeier von Yeliz Koc' (31) Tochter Snow (3) kennengelernt. "Ich fand sie so herzlich. Eva und ich haben uns zu diesem Zeitpunkt super verstanden. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht, Yasin auch", erzählt Samira. Während ihrer besagten Beziehungskrise habe Eva dann plötzlich aufgehört, ihr zu schreiben – ihr Mann Yasin habe aber weiterhin regelmäßig Nachrichten von Eva erhalten. "Sie hat ihn auch mitten in der Nacht angerufen. Was willst du um zwei Uhr nachts...? Was bist du für eine Frau, du hast selbst Kinder. Ich war auf 180, ich bin ihr entfolgt. Wie kann man so widerlich sein? Eklige Ratte", wettert Samira. Sie könne nicht verstehen, wie man solch ein Verhalten an den Tag legen kann. Laut ihr habe Eva die Familie von Samira und Serkan "gebrochen".

Die 33-Jährige veröffentlichte gestern auf Social Media ein ausführliches Statement zu dem Seitensprung. "In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich alleine, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", erklärte Eva. Dabei entschuldigte sie sich auch bei Serkans Noch-Ehefrau Samira – allerdings vergebens. Die zweifache Mutter fand deutliche Worte für Evas Fehlverhalten: "Ich bin es leid, dass man sich falsch verhält und danach sagt: 'Sorry, das war ein schwacher Moment.' Hat dir die Aktion wenigstens ein Lächeln ins Gesicht gezaubert an deinem katastrophalen Geburtstag?"

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

