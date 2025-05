Yasin und Samira Cilingir hatten mit ihren Kids einen Unfall

Samira und Yasin Cilingir (34) wollten eigentlich nur eine kleine Radtour mit ihren Kindern Malik und Medina genießen. Doch es kam anders! Während Yasin den Fahrradanhänger mit den beiden Kids zog, geschah in einer Kurve ein Unfall: Ein anderer Radfahrer schnitt den Weg des Reality-TV-Stars. "Wir haben uns quasi überschlagen", schildert er nun in seiner Instagram-Story. Doch es ging noch weiter – anstatt sich um die Familie zu kümmern, beging der Verursacher Fahrerflucht. "So ein charakterloser Mensch", wettert Yasin weiter.

Auch seine Frau Samira zeigt sich sichtlich verärgert auf Social Media. "Also, dass man da einfach abhaut, obwohl man sieht, dass da Kinder dabei sind. Richtig dreckig, so was", beschwert sich die Influencerin. Glücklicherweise kamen weder Yasin noch die Kinder ernsthaft zu Schaden. Laut Samira war es dem Helm und den Sicherheitsvorkehrungen im Anhänger zu verdanken, dass die Kleinen unverletzt blieben. "Die Kinder waren so gut angeschnallt, dass denen nichts passiert ist", erklärt sie. Samira selbst war nicht in den Unfall involviert. Sie fuhr zum Zeitpunkt des Geschehens weiter hinten, da sie ihre Brille verloren hatte.

Samira und Yasin geben schon länger Einblicke in ihr Familienleben – und zeigen dabei, dass sie bereits einige Höhen und Tiefen erlebt haben. 2023 machten sie beispielsweise eine Liebeskrise durch. So legten sie schließlich sogar für ihren Nachwuchs eine Beziehungspause ein. "Natürlich wäre ich gerade liebend gerne bei den Kindern, bei der Familie, aber es funktioniert gerade nicht. Wir haben auch eine Pause", erklärte Yasin damals im Netz. Inzwischen scheinen die beiden sich aber wieder zusammengerauft zu haben. "Die Welt sagt, wenn es nicht mehr geht, soll man sich trennen, aber wir sagen: Kämpft!", schwärmte der Love Island-Star von seiner Frau vor wenigen Monaten.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Reality-TV-Stars