Wegen ihres Yasin: Samira Cilingir schießt weiter gegen Eva

Zu Serkan Yavuz' (32) Seitensprung mit Evanthia Benetatou (33) hat Samira Cilingir schon ausgiebig Stellung bezogen. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story wird sie nun aber von einem Fan gefragt, weshalb es für sie so schlimm war, dass ihr Ehemann Yasin (34) nächtliche Anrufe von Eva bekam. Daraufhin scheint der zweifachen Mama die Hutschnur zu platzen. "Warum ruft man nachts einen Mann an, den man einmal persönlich kennengelernt hat? Sie sagt, sie wollte die Beziehung retten und schreibt ihm 'Wir kriegen das hin', hat sich danach aber nie bei mir gemeldet", echauffiert sie sich.

Zu Samira habe Eva in dieser Zeit den Kontakt abgebrochen – wovon Yasin aber nichts gewusst habe. "Yasin hatte ja die ganze Zeit gedacht, dass ich mit ihr in Kontakt bin, bis der Anruf in der Nacht dann kam und er es mir gesagt hat", erklärt Samira und fügt hinzu, dass diese Aktion auch dem 34-Jährigen zu viel gewesen sei. Der Love Island-Star betont: "Was Kinder angeht, versucht Yasin zu helfen, wo es nur geht, und das hat sie versucht, bei ihm auszunutzen." Sie scheint sich nicht vorstellen zu können, dass Eva dabei keine Hintergedanken gehabt habe. "Wenn ich eine Beziehung retten will, ignoriere ich nicht die Frau und schreibe dem Mann immer sogar noch mit 'Schatz', rufe ihn immer wieder an. Hallo, geht's noch? Wo ist da der Respekt?", fragt sie sich.

Doch was sagt eigentlich Yasin zu der ganzen Geschichte? Samiras Ehemann äußerte sich bereits gestern auf Social Media zu der Situation und stellte klar: "Zu dem Thema Eva, da möchte ich mich einfach raushalten, das sollen die Frauen untereinander klären. Wie sie das klären, juckt mich nicht." Er habe kein Interesse daran, sich weiterhin damit zu beschäftigen. "Ich habe Samira geheiratet, weil ich sie liebe und ich weiß, was man für eine Verantwortung hat, wenn man Kinder bekommt", betont er – damit ist von seiner Seite aus wohl alles gesagt.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, April 2025

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

