Wünscht sich Zweifachmama Samira Cilingir noch ein Kind?

Samira Cilingir ist bereits Mama von zwei Kindern – Söhnchen Malik und Töchterchen Medina sind ihr ganzer Stolz. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram möchte nun ein Fan von ihr wissen, ob sie sich noch weiteren Nachwuchs wünscht. Eine eindeutige Antwort scheint die Reality-TV-Bekanntheit darauf nicht zu haben – das Thema beschäftigt Samira aber sichtlich. "Immer wieder denke ich mir, ein drittes Kind wäre schon ganz schön. Ich werde ja jetzt erst 28. Aber dann denke ich mir wiederum, ich habe gar keine Lust auf die Schwangerschaft, weil ich zuvor Horrorschwangerschaften hatte", erklärt sie.

Nicht nur während der Schwangerschaften habe sie unter Problemen gelitten – auch die Geburten ihrer Kinder seien alles andere als reibungslos verlaufen. Bei Malik sei es eine Sturzgeburt gewesen, bei der sie so starke Blutungen gehabt habe, dass eine Notfalloperation durchgeführt werden musste. "Da wussten sie auch nicht, ob ich es überhaupt noch schaffe", erinnert sie sich an das schlimme Erlebnis. Bei der zweiten Geburt habe man bereits gewusst, dass ihre starken Blutungen von einem erneuten Gebärmutterriss rührten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das bei einer dritten Entbindung auch wieder passieren würde, sei dementsprechend hoch. "Und da habe ich einfach keinen Bock drauf", betont Samira.

Neben den Gedanken an ein drittes Kind gibt es auch in Samiras Ehe mit Yasin Cilingir (34) immer wieder Themen, die sie beschäftigen. Die beiden Love Island-Stars machen auf Social Media kein Geheimnis daraus, dass der Haussegen bei ihnen oft mal schief hängt. Der 27-Jährigen sei dabei auch absolut bewusst, wo das Hauptproblem in ihrer Beziehung liege. "Er hat ein ganz, ganz anderes Eheleben, als ich es habe. Also, wir stellen es uns anders vor. Obwohl man damals darüber gesprochen hat", erklärte Samira vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Jetzt, wo es wirklich da ist, gehen wir einfach zwei verschiedene Wege. Yasin ist auch ein Mensch, der braucht seinen Freiraum und ist gerne unterwegs, und das ist das, wo wir aneinandergeraten."

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Realitystars

