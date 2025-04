Beef bei Eva und Samira: Yasin Cilingir will sich raushalten

Viele Realitystars äußerten sich inzwischen schon zu Evanthia Benetatous (33) Beichte, Serkan Yavuz (32)' Seitensprung gewesen zu sein. Auch TV-Kollegin Samira Cilingir konnte es sich bei diesem Thema nicht verkneifen, ihren Senf dazuzugeben. Ihr eigener Ehemann Yasin Cilingir (34) spiele dabei zwar eine Rolle, der einstige Love Island-Star wolle mit dem ganzen Thema aber nichts zu tun haben. "Zu dem Thema Eva, da möchte ich mich einfach raushalten, das sollen die Frauen untereinander klären. Wie sie das klären, juckt mich nicht", stellt er in seiner Instagram-Story klar und fügt hinzu: "Ich habe so einen schönen Spruch: Mach nicht dein Problem zu meinem Problem."

Yasins Ehefrau bezeichnete Eva auf Instagram nicht nur als "eklig", sie beschuldigte die einstige Bachelor-Kandidatin auch, sich in der Vergangenheit an ihren Yasin herangeschmissen zu haben. Während das Paar in einer Krise gesteckt habe, habe Eva Yasin immer wieder geschrieben und ihn sogar nachts angerufen. Der 32-Jährige will dieses Thema aber offensichtlich nicht wieder hochholen. Er macht deutlich: "Ich habe Samira geheiratet, weil ich sie liebe und ich weiß, was man für eine Verantwortung hat, wenn man Kinder bekommt."

Samira ist längst nicht die einzige, die sich in dem ganzen Drama auf die Seite ihrer Namensvetterin schlägt. Nachdem Eva in einem ausführlichen Statement gestanden hatte, etwas mit Serkan gehabt zu haben, während seine Frau Samira Yavuz (31) gerade schwanger gewesen sei, brach ein regelrechter Shitstorm auf sie herab. Zahlreiche Realitystars und Influencer ließen sich auf Social Media über die Ex von Chris Broy (35) aus – Yeliz Koc (31)' Wut auf Eva ging sogar so weit, dass sie sie zu einem Kampf bei Fame Fighting aufforderte.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

