So sehr hat sich Abs Breen (41) in den vergangenen Jahren verändert! Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Richard Abidin Breen heißt, wurde in den 90ern als Mitglied der britischen Boygroup 5ive berühmt. Vor allem ihr Hit "Keep on Movin'" sorgt bis heute für Ohrwurmgarantie. Seit seiner Boyband-Zeit hat Abs allerdings optisch eine ziemliche Verwandlung hinter sich. Der Mädchenschwarm von damals ist heute kaum noch wiederzuerkennen!

Schon zu seinem Karrierestart fiel der heute 41-Jährige mit seinem durchtrainierten Körper auf. Und auch heute noch kann Abs einen Hammer-Sixpack vorweisen. Doch im Gegensatz zu früher zieren seine Muckis mittlerweile etliche Tattoos. Ob auf der Brust, am Arm, auf den Fingern oder auch im Gesicht – inzwischen gibt es kaum ein Körperteil, auf dem sich Abs mit seiner Tattooleidenschaft noch nicht ausgetobt hat.

Abs konnte nach dem Band-Aus im Jahr 2001 nie wieder an die damaligen musikalischen Erfolge anknüpfen. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Inzwischen ist der Rapper aber clean. "Psychisch fühle ich mich zurzeit großartig. Meine Probleme liegen alle hinter mir", erzählte er kürzlich in einem Interview mit The Sun.

Anzeige

Instagram / abzlove Abs Breen, Sänger

Anzeige

REX FEATURES LTD. / ActionPress Die Band 5ive im Jahr 1999

Anzeige

Instagram / abzlove Abs Breen, ehemaliges 5ive-Mitglied

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de