Nach 25 Jahren: Die Boyband 5ive feiert ihr Comeback

Die Boyband 5ive meldet sich nach 25 Jahren zurück und hat eine große Überraschung für ihre Fans angekündigt: Alle fünf Originalmitglieder – Abs Breen (45), Ritchie Neville (45), Scott Robinson (45), Sean Conlon (43) und Jason Brown – gehen gemeinsam auf eine UK-Tour. Die "Keep On Movin' 2025"-Tour startet am 31. Oktober 2025 in Brighton und führt die Band durch zehn weitere Städte, darunter London, Manchester und Glasgow. Nach ihrer Trennung im Jahr 2001 stehen sie nun wieder zu fünft auf der Bühne. Auf Instagram schrieb die Band begeistert: "Es war längst überfällig! 25 Jahre später fühlt es sich genau richtig an – wir können es kaum erwarten, euch alle zu sehen."

Obwohl sich 5ive in den vergangenen Jahren mehrmals in wechselnden Konstellationen zusammengefunden hatte, traten zuletzt nur Ritchie, Sean und Scott als Trio auf. Mit der kommenden Tour steht nun erstmals seit ihrem Abschied wieder die ursprüngliche Formation auf der Bühne. Mit über 20 Millionen verkauften Alben weltweit zählen 5ive zu den erfolgreichsten Boybands ihrer Ära. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten: Die Boyband trennte sich 2001 nach internen Spannungen. In der Doku "Boybands Forever" berichtete Scott von einem emotionalen Ausbruch, bei dem er einen Angestellten des Plattenlabels gegen einen Tisch gedrückt habe und sich danach von Sicherheitskräften hätte entfernen lassen müssen. "Ich hatte den Verstand verloren", gab er offen zu.

Ritchie verriet in der gleichen Dokumentation, dass die Musiker zu Beginn ihrer Karriere trotz des immensen Erfolgs mit nur 120 Euro pro Woche abgespeist worden seien und kaum Freizeit gehabt hätten. "Wir hatten zwei freie Tage in zwei Jahren", erinnerte er sich. Trotz dieser Belastungen zeigten sich die Bandmitglieder in den letzten Jahren versöhnlich und bereit für einen Neustart. Für Fans, die den Ohrwürmern von "Everybody Get Up" und "Keep On Movin'" nachtrauern, ist die Ankündigung eine besondere Gelegenheit, die Originalbesetzung nochmals live zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Robinson, Sean Conlon und Ritchie Neville bei der "G.I. Joe: Retaliation"-Premiere, 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Ritchie Neville, Mitglied der Boyband 5ive, 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige