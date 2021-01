Steht einem Liebes-Comeback zwischen Pietro Lombardi (28) und Laura Maria Rypa also nichts mehr im Wege? Bereits seit einigen Wochen hoffen die Fans des Sängers auf eine Reunion mit der Influencerin – und das scheint gar nicht so ausgeschlossen zu sein. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Beweise: So ist die Rechtsanwaltsgehilfin nicht nur zeitgleich in Quarantäne, sondern telefonierte nun sogar mit dem Musiker in ihrem Livestream. Kurz darauf sorgte Laura für ein ehrliches Geständnis: Sie liebt Pietro immer noch!

Auf die Frage eines Followers, ob sich Laura nach der Trennung von Pietro mit einem anderen Mann getroffen habe, antwortete die Blondine via Instagram mit einer unerwarteten Beichte: "Ja, ich habe mich mit einem Mann getroffen, ich will nicht sagen, es war ein Fehler, aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich liebe Pie einfach immer noch!" Sie habe eine falsche Entscheidung getroffen, die Beziehung mit dem "Cinderella"-Interpreten zu beenden.

Nach ihrem Liebes-Aus herrschte nie Funkstille zwischen den beiden. "Pie und ich haben noch ein echt gutes Verhältnis, wir stehen noch in Kontakt", erklärte die Influencerin kurz nach der Bekanntgabe gegenüber ihrer Instagram-Community. Und wer weiß, vielleicht nähern sich die beiden in den kommenden Wochen ja doch wieder an – Gefühle scheinen jedenfalls auf beiden Seiten noch vorhanden zu sein.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

