Ein neues Gesicht im Cast von Riverdale! Ab 21. Januar ist es endlich so weit: Die neue Staffel der beliebten Serie geht Episode für Episode auf Netflix online. Die Fans sind schon voller Vorfreude – denn laut ersten Berichten soll in der fünften Season ein spannender Zeitsprung stattfinden, der Betty (Lili Reinhart, 24), Archie (KJ Apa, 23) und Co. in ihrer Zukunft zeigt. Jetzt wurde auch bekannt, dass der Ursprungs-Cast Verstärkung bekommt – und der Neue ist kein Unbekannter...

Achtung, Spoiler – wer noch keine Details zur neuen "Riverdale"-Staffel wissen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Wie Deadline berichtet, wird Chris Mason in den kommenden Episoden der Produktion zu sehen sein. Der Hottie mit den eisblauen Augen, der bereits in "Broadchurch" und "Pretty Little Liars: The Perfectionists" mitspielte, soll Veronicas (Camila Mendes, 26) herrischen Ehemann Chad Gekko spielen, einen eifersüchtigen Wall-Street-Unternehmer. Erstmals auftauchen wird Chris laut der Webseite in der vierten Folge.

Über seine neue "Riverdale"-Rolle ist Chris mehr als glücklich: "Es war mir eine Freude, dieser Besetzung und Crew beizutreten. Und mein Charakter ist so ein Schatz", schrieb er mit einem Augenzwinkern auf seinem Instagram-Profil. Freut ihr euch schon auf die neue Staffel mit dem Neuling? Stimmt unten ab.

