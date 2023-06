Finale Staffel: "Riverdale"-Cast nimmt emotional Abschied

Die Riverdale-Darsteller verabschieden sich von ihren Rollen. Die Coming-of-Age-Serie gehört wohl zu den absoluten Erfolgsformaten des Streaming-Dienstes Netflix. Doch nach sieben Staffeln ist nun Schluss. Jetzt heißt es für die Schauspieler Abschied nehmen. Darsteller wie Vanessa Morgan (31) erklärten bereits, wie traurig sie seien. Aber auch den anderen fällt das Ende offenbar nicht leicht: KJ Apa (26), Lili Reinhart (26) und Co. teilen liebevolle Abschiedsworte an "Riverdale".

"Mach's gut, 'Riverdale'. Es war mir eine Ehre, hier groß zu werden", schreibt Betty-Darstellerin Lili bei Instagram zu einem Foto in ihrer Rolle. Aber auch KJ teilt einen besonderen Moment zum Abschied: Er postet ein Selfie mit seiner Serienkollegen von ihrem letzten gemeinsamen Tag. Dylan Sprouse (30) hingegen zeigt seinen Fans gleich mehrere Erinnerungen an seine Zeit bei "Riverdale". "Ein paar Schnappschüsse von vielen Jahren harter Arbeit und dem Wahnsinn, der dabei erlitten wurde", meint der 30-Jährige. Und auch Camila Mendes (29) teilt ihre verrücktesten Momente der letzten Staffel in einem Video.

Während die Darsteller vor allem traurig über das Ende von "Riverdale" sind, freuen sich die Fans eher. Zu einem Video von Lili und ihrer Kollegin Madelaine Petsch (28) kommentierten die Follower unter anderem: "Ihr müsst die Serie endlich beenden." Ein anderer User meinte sogar: "Die Show hätte schon nach zwei Staffeln beendet werden sollen." Dazwischen finden sich aber auch Fans, die noch mehr von der Serie sehen wollen.

Anzeige

Instagram / camimendes Dylan Sprouse, KJ Apa, Camila Mendes und Lili Reinhart im Juni 2023

Anzeige

Riverdale, Netflix Cole Sprouse und Lili Reinhart in der Netflix-Serie "Riverdale"

Anzeige

Instagram / madelame Madelaine Petsch am Set von "Riverdale"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de