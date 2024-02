So war der "Riverdale"-Dreh mit Ex Charles für Camila Mendes

Wie erging es ihr wirklich? Camila Mendes (29) war mit ihrer Rolle der Veronica Lodge in der US-Teenie-Serie Riverdale bekannt geworden. Seither könnte es beruflich kaum besser für sie laufen. Privat hat sie in der Vergangenheit jedoch schon das ein oder andere Tief durchleben müssen. 2018 hatte sie ihren Co-Star Charles Melton (33) gedatet – jedoch zerbrach die Beziehung. Vor der Kamera stand das einstige Paar trotzdem noch regelmäßig gemeinsam. Die Dreharbeiten mit ihrem Ex waren für Camila nicht immer leicht.

"Natürlich ist es hart und emotional, wenn es zur Trennung kommt", erzählt die 29-Jährige ganz offen in der aktuellen Folge des "Armchair Expert"-Podcasts. Gerade weil die Schauspielerin und Charles lange Zeit sowohl vor als auch hinter der Kamera ein Paar waren, sei das Liebes-Aus zunächst schwer für sie gewesen. Anfangs hatte das zu einer On-off-Beziehung geführt, bevor die beiden letztlich aber doch einen endgültigen Schlussstrich zogen. "In der letzten Staffel lief es total reibungslos. Ich glaube, die ganze letzte Staffel hat sich anders angefühlt", meint Camila dazu.

Inzwischen ist die US-Amerikanerin wieder glücklich verliebt. Ihrem Freund Rudy Mancuso (31) widmete sie zu ihrem Einjährigen liebevolle Worte im Netz. Zu einem Schnappschuss mit ihrem Liebsten schrieb sie auf Instagram: "Wir sind immer in unserer kleinen Welt. [...] Ich liebe dich so sehr. Ein Jahr haben wir geschafft und viele werden noch kommen."

Getty Images Camila Mendes, 2024

Getty Images Charles Melton und Camila Mendes bei einem Shooting in Palm Springs, Kalifornien

Instagram / camimendes Camila Mendes und Rudy Mancuso im Februar 2023

