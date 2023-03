Cole Sprouse spricht offen über seine Disney-Vergangenheit

Von Disney zu Netflix! Cole Sprouse (30) spielte neben seinem Zwillingsbruder Dylan (30) in der Hit-Serie "Hotel Zach und Cody" mit. Danach war es einige Zeit ruhig um den Schauspieler, bis er die Rolle von Jughead Jones in Riverdale übernommen hatte. Die Netflix-Serie kommt dieses Jahr zum Ende. Lange wusste man wenig über seine Zeit bei Disney. Jetzt erzählt Cole ehrlich, wie er es dort fand und was die Rollen für ihn und seinen Bruder bedeuteten.

Die Serie bei Disney habe ihm und seinem Bruder das Leben gerettet, bestätigt Cole im Interview bei "Call Her Daddy": "Ich werde oft zu Disney gefragt. [...] Die Show war ein großer Segen für uns. Sie gab uns Stabilität und Routine, was mein Bruder und ich zu der Zeit wirklich brauchten." Bevor ihr Vater das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen habe, hätten die Zwillinge bei ihrer Mutter gelebt: "Sie war eine wundervolle, künstlerisch begabte Frau, aber finanziell total unverantwortlich", beschreibt er sie.

Mit seinen alten Co-Stars, wie Brenda Song (34) und Ashley Tisdale (37) spreche Cole aber nicht mehr: "Ich glaube nicht, dass viele von uns noch in Kontakt sind, das kommt vor, wenn man erwachsen wird." Er gesteht aber auch, dass er zu Disney-Zeiten nicht der beste Umgang war: "Ich war ein wütendes Kind. Ich war Atheist und hatte Freude daran, mit den anderen über diese Themen zu streiten."

Getty Images Cole und Dylan Sprouse

Getty Images Dylan und Cole Sprouse 2007

Getty Images Cole Sprouse im Februar 2020

