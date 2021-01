Daniela Büchner (42) hat sich für die Dschungelshow so richtig aufgebrezelt! Im Rahmen der Dschungelcamp-Ersatzshow begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) auch immer wieder Stars aus vergangenen Staffeln – und in der aktuellen Folge dürfen sich die Zuschauer über die Witwe von Jens Büchner (✝49) freuen. Ihre Rückkehr in den TV-Busch zelebrierte die Familienmutter mit einem besonders aufreizenden Outfit: Danni zeigte sich mit megatiefem Dekolleté und hautengen Leggings!

Es dürfte kein Wunder sein, dass dieses frivole Outfit für ordentlich Aufsehen unter den Twitter-Nutzern sorgte. "Was hat Daniela 'Danni' Büchner denn da an?" oder "Der fallen gleich die Möpse raus", ließen beispielsweise zwei User auf der Nachrichtenplattform verlauten. Ein anderer User fand hingegen keinen Gefallen an Dannis Blazer – er schrieb: "Dinge, die in Leopardenmuster gut aussehen: Leoparden."

Dekolleté hin oder her, die Hauptsache ist natürlich, dass sich Danni in ihrem Look wohlfühlt – und das tut sie ganz offensichtlich! Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Fotos, auf denen sie stolz ihre wilde Kombination aus Leoparden-Blazer und Lederleggings präsentiert. "Auch 'Mamas' dürfen sich mal richtig hübsch fühlen", stellte sie klar.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow in der Dschungelshow 2021

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Januar 2021

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2021

