Zoe Saip erhält prominente Unterstützung! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nimmt an der diesjährigen Dschungel-Ersatzshow teil, in dem um ein Ticket für das Dschungelcamp 2022 gekämpft wird. In der ersten Runde muss sich die Blondine nun gegen ihre Mitstreiter Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) durchsetzen, um es ins Halbfinale zu schaffen. Obwohl sie es im Zuschauervoting gerade nur auf den dritten Platz schafft, steht eine Promi-Dame komplett hinter ihr!

Désirée Nick (64) ist ein Fan der Blondine – das betont sie in der Show: "Ich [...] würde sie gerne coachen. Sie müsste sich mal sortieren und ordnen – und dann hat sie großes Potenzial." Die Reality-TV-Bekanntheit hätte sich Zoe sogar gerne als jüngere Tochter gewünscht. "Man muss auf sie aufpassen, sie ist jung. Ich mag diese Altersklasse, weil man da noch formen kann, die Kinder und die Jugendlichen", erklärt die 64-Jährige.

Nicht nur Désirée stärkt Zoe den Rücken – auch unter den Twitter-Usern gibt es einige Fans. Sie würden sich wünschen, dass die TV-Beauty weiterkommt. Der Grund: Sie hat von dem Trio den größten Unterhaltungsfaktor! "Zoe muss weiterkommen. Leute, denkt ans Entertainment", findet ein Follower zum Beispiel.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip, Frank Fussbroich und Mike Heiter, "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"-Kandidaten

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Schauspielerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021

