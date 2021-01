Muss Guido Scheffler erneut mit Pech in der Liebe klarkommen? Rund ein Jahr nachdem die Ehe mit seinem Hochzeit auf den ersten Blick-Match Simone gescheitert ist, stellte er seinen Fans im Netz die neue Frau an seiner Seite vor. Nachdem die beiden zunächst eine Fernbeziehung geführt hatten, zogen sie im vergangenen Jahr dann zusammen. Alles schien wie am Schnürchen zu laufen – bis jetzt: Mit einem rätselhaften Posting deutet Guido nun an, dass sie sich getrennt haben.

"Es tut einfach nur weh und zerreißt mir mein Herz, wenn man glaubt, endlich angekommen zu sein", schrieb der ehemalige Kuppelshow-Kandidat auf seinem Instagram-Account. Dazu postete er ein Bild von einem Herz, das an einer Zündschnur hängt. Klingt verdächtig nach Liebeskummer. Deutlicher wurde Guido aber nicht. Die gemeinsamen Bilder mit seiner Partnerin hat er bisher nicht gelöscht.

Doch seine Follower scheinen trotzdem davon auszugehen, dass er wieder Single ist. In den Kommentaren spendeten sie ihm jedenfalls Trost. "Irgendwann wird dein Herz dort ankommen, wo es soll und dort wird es dann auch bleiben" oder "Kopf hoch, wird schon wieder", munterten sie ihn unter dem Posting auf.

Instagram / guido_hochzeit_a._d._e._blick Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Guido mit seiner Partnerin

Instagram / guidoscheffler Guido Scheffler und seine Freundin, Oktober 2019

Instagram / guidoscheffler Guido Scheffler, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick" 2018

