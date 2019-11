2018 suchte Guido Scheffler bei Hochzeit auf den ersten Blick die Frau fürs Leben! Die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Markus Ernst und Beate Quinn glaubten, dass Simone sein Perfect Match sei. Doch nach anfänglicher Euphorie zogen schnell dunkle Wolken am Liebeshimmel auf und der Hamburger brach das Sozial-Experiment ab. Mittlerweile ist Guido von Simone geschieden – und zudem wieder frisch verliebt, wie er gegenüber Promiflash verriet.

Auf seinem Instagram-Account teilte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat ein Schmuse-Foto mit einer Frau – sein Kommentar: "Einfach nur glücklich." Klingt ganz so, als habe Guido seine Herzdame mittlerweile gefunden. Auf Promiflash-Anfrage bestätigte er die Beziehung. "Wir haben uns im Sommer auf Mallorca kennengelernt und den ganzen Abend geredet. Danach ist jeder seiner Wege gegangen – ohne, dass wir Adressen oder Telefonnummern ausgetauscht hatten", erklärte er.

Doch Guido ging der Brünetten wohl einfach nicht aus dem Kopf und so habe sie ihn im Internet gesucht und kontaktiert. Und so kam eins zum anderen: "Unser erstes Treffen war dann sehr vertraut. Seit etwas mehr als zwei Monaten sehen wir uns, so oft es geht." Die beiden trennen momentan noch 200 Kilometer.

