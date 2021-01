Die Fußballwelt trauert um Luton Shelton. Der jamaikanische Kicker gilt in seiner Heimat als Rekordspieler. Der Stürmer hat in seinen 75 Nationalspielen insgesamt 35 Tore erzielt. Vor wenigen Jahren wurde jedoch bekannt, dass der frühere Sheffield-United-Spieler an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, leidet. Schon zuvor musste er seine Sportlerkarriere aufgrund der Symptome beenden. Jetzt ist Luton im Alter von 35 Jahren an der neurodegenerativen Erkrankung verstorben.

Das verkündete sein ehemaliger Verein Sheffield United auf seiner offiziellen Webseite: "In den vergangenen Jahren hat er tapfer gegen Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gekämpft. [...] Unser Mitgefühl gilt Lutons Familie." Luton hatte zwischen 2007 und 2008 für Sheffield United auf dem Platz gestanden. Er hinterlässt seine Ehefrau Bobbette Shelton und seine drei Kinder.

Auch sein ehemaliger Verein Valerenga aus Norwegen nahm auf Twitter von dem Spitzensportler Abschied: "Auch uns haben die traurigen Nachrichten von Luton Sheltons zu frühem Tod erreicht. Er hatte ALS und wurde nur 35 Jahre alt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden. Ruhe in Frieden Luton, in Valerenga wirst du nie vergessen."

Anzeige

Getty Images Georgi Schennikov und Luton Shelton in Nizhni Novgorod, 2013

Anzeige

Getty Images Luton Shelton in Oslo, 2011

Anzeige

Getty Images Luton Shelton und Jeremy Brockie in Auckland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de