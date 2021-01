Haben Oliver Pochers (42) gefürchtete Bildschirmkontrollen jetzt etwa auch Auswirkungen auf Amira (28)? Seit 2018 gehen die beiden nun schon offiziell gemeinsam durchs Leben. Mit ihrem TV-Format "Pocher – gefährlich ehrlich" sorgen sie regelmäßig für Gesprächsstoff. Aber auch im Netz polarisierte Oli schon häufiger mal mit seiner Art, Dinge anzusprechen. So auch jetzt, als er das Verhalten einer Influencerin stark verurteilte und sie daraufhin beleidigte. Amira glaubte, dass das jetzt auch Konsequenzen für sie hat!

Weil Oli sich in seinem Hassanfall auch über die Optik der jungen Frau ausgelassen hatte und dabei unter anderem auf ihre operierten Brüste eingegangen war, glaubte Amira nun zu wissen, dass sie eine solche Beauty-OP niemals an sich vornehmen lassen könne. "Du weißt, dass ich mir jetzt niemals die Brüste machen lassen kann, weil du das so kaputt geredet hast. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würden alle sagen 'Deine Frau hat jetzt auch gemachte Brüste'", erklärte sie dem Blondschopf in der neusten Folge ihres Podcasts "Die Pochers hier!".

Im weiteren Verlauf des Gesprächs konnte Oli die zweifache Mutter allerdings beruhigen und stellte klar, dass er es nach zwei Schwangerschaften verstehen könne, wenn sie sich die Brüste machen lassen wollen würde. "Es gibt ja auch einen Unterschied, ob man sich einen Fußball in die Titten reinmachen lässt oder ob man es einfach straffen lässt", betonte der Komiker abschließend und verriet, dass er mit der Oberweite seiner Liebsten aber sehr zufrieden sei.

Getty Images Oliver Pocher bei einer Filmpremiere in Köln im Jahr 2016

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

