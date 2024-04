"Ich bin jetzt pleite": Amira Pocher fiel auf Betrüger rein

Bei Amira Pocher (31) reißen die schlechten Neuigkeiten einfach nicht ab. Im vergangenen Jahr hatte die Moderatorin mit ihrer Trennung von ihrem Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) für Schlagzeilen gesorgt. Nun überrascht sie mit weiteren Neuigkeiten: Amira wurde abgezockt! In ihrem Podcast "Liebes Leben" erzählt sie: "Mir ist was Dummes passiert." Drei Männer hätten an ihrer Tür geklingelt und angeboten, ihre Einfahrt von Moos zu befreien. Statt 50 Euro pro Quadratmeter hätten sie Amira das unschlagbare Angebot von zehn Euro gemacht. Für etwas weniger als 3600 Euro habe die Beauty zugeschlagen. "Das war eine Abzocke", stellt sie fest.

Als die Männer schließlich Bargeld gefordert hatten, behauptete Amira, dass sie diese Summe nicht im Haus habe. Die zweifache Mama habe auf eine Rechnung bestanden, doch irgendwie habe sie sich weich kochen lassen und das Bargeld doch rausgerückt. Danach hätten sich die Männer schnell aus dem Staub gemacht. "Ich bin jetzt pleite. Ich ärgere mich über meine eigene Dummheit", gibt sie zu.

Zuletzt sorgte Amira für einen Schockmoment im Netz. Am Ostermontag habe die Ex von Olli ihren gemeinsamen Kids fast Schokolade mit Alkoholfüllung gegeben. Ihre Fans konnten sie im letzten Moment noch warnen. "Ich habe anscheinend für den ein oder anderen Lacher gesorgt mit meinem Fauxpas", stellte sie anschließend in ihrer Instagram-Story fest.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Februar 2024

Getty Images Amira Pocher im Januar 2023

