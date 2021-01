Süßes Liebes-Update von Sanny van Heteren (43)! Seit fünf Jahren ist die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in Til Schweigers (57) Filmhit "Kokowääh" oder durch ihren Auftritt als Gaby in "Ein Fall für TKKG: Drachenauge" bekannt ist, mit ihrem Partner Inaki zusammen. Vor zwei Jahren krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihres Sohnes Atlantis und jetzt mit einem Ehegelübde: Sanny hat auf Maui den Bund fürs Leben geschlossen.

"Ein Pfarrer hat uns in einer Zeremonie nach hawaiianischer Tradition getraut. Wir hatten rund 30 Gäste eingeladen", erzählte die 43-Jährige im Gespräch mit Bild. Eigentlich hätte die Hochzeit am Strand stattfinden sollen, aber durch die hohen Wellen sei der gesperrt gewesen. Stattdessen gaben sie sich an einer kleinen Klippe das Jawort – und zwar barfuß. Die Braut trug ein schlichtes weißes Kleid und einen Blumenkranz im Haar, der Bräutigam ein weißes Hemd und Shorts.

Wer jetzt glaubt, dass das Paar für die Hochzeit extra nach Hawaii geflogen ist, irrt sich: Die beiden leben zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn seit 2019 dort und haben auch nicht vor, in naher Zukunft nach Deutschland zurückzukehren. "Wir haben uns mittlerweile eingelebt, sind hier glücklich", erklärte Sanny.

Sanny van Heteren und ihr Mann Inaki

Schauspielerin Sanny van Heteren

Sanny van Heteren im Januar 2015

