Ex-"Princess Charming"-Kandidatinnen feiern den neuen Cast

Am 24. Juli startet die neue Staffel von Princess Charming. Seit einigen Stunden sind die Singles, die um Vanessa Borcks (28) Herz kämpfen werden, bekannt. Unter einem Instagram-Beitrag der Datingshow teilen einige Ex-Teilnehmerinnen nun ihre Meinung zu den Neulingen mit. Tay, die ein Teil der vierten Staffel war, freut sich offenbar besonders auf Fiona. "Fiona! Let's go!", kommentiert sie. Auch ihre Mitkandidatinnen Christine, Sarah und Seleya drücken im Netz ihre Begeisterung für die neue Staffel aus. Support gibt es auch von der Ex-Prinzessin Lea Hoppenworth, Prinz Kim Tränka sowie einstigen Charming-Gewinnern wie Maurice Schmitz, Louise Schaaf und Jessica Huber.

Von den Fans gibt es vor allem Lob dafür, dass die Kandidatinnen in diesem Jahr alle optisch sehr unterschiedlich sind. Insgesamt sind 18 Ladys im Rennen um die Influencerin Nessi. Als jüngster Single geht die 22-jährige Lara an den Start. Die älteste Teilnehmerin ist hingegen die 35-jährige Bianca aus Berlin. Einige der Teilnehmerinnen, wie Fiona oder Lottie, haben bereits ein beachtliches Following im Netz. Chantal-Jale dürfte einigen Zuschauern aus Köln 50667 bekannt vorkommen.

Auch die Princess ist keine Unbekannte. Nessi wurde einst durch Pärchen-Content mit ihrer Ex-Frau Ina (29) berühmt. Seit September 2024 sind die beiden allerdings getrennt. Aus der achtjährigen Beziehung hat die Brünette eine Tochter namens Olivia, die mit ihr zu den "Princess Charming"-Dreharbeiten nach Thailand gereist war.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Fiona, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024