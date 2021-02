Warum versucht Katharina Demirkan bei DSDS ausgerechnet nach zehn Jahren noch einmal ihr Glück? Die Castingshow-Kandidatin hatte 2011 erstmals vor Dieter Bohlen (66) ihr Gesangstalent unter Beweis gestellt und es in der Sendung weit gebracht – dann jedoch knapp den Einzug in die Liveshows verpasst. In diesem Jahr startet sie nun einen neuen Versuch und konnte sich in der sechsten DSDS-Folge bereits den Recall-Zettel sichern. Doch was ist der Grund dafür, dass sie genau zehn Jahre später erneut in dem Format mitmacht?

"Für mich war die Teilnahme bei DSDS einer meiner größten Lebensträume", gibt die Brünette im Promiflash-Interview zu. Sie habe sich schon nach ihrem ersten DSDS-Abenteuer erhofft, möglichst oft vor Publikum auftreten zu können. Dann habe ihr Vater plötzlich die Familie verlassen und sie so in eine finanziell problematische Situation gebracht. Darüber hinaus sei ihre Mutter schwer erkrankt, um die sich Katharina deshalb lange Zeit intensiv gekümmert habe.

Aus dieser schwierigen Zeit habe sie aber viel gelernt, wie die Sängerin erklärt: "Alles zu verlieren hat mir gezeigt, dass nichts im Leben selbstverständlich ist, weder die Gesundheit noch die Liebe eines Vaters." Nun habe sich "der Sturm gelegt" und sie möchte ihre zweite Chance bei DSDS nutzen, weil sie fest daran glaubt, "dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verfolgen".

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Demirkan, 2020

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Demirkan

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Demirkan, DSDS-Kandidatin

