Katharina Eisenblut schwärmt von den Geissens-Schwestern

Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (20) haben am Samstag bei Schlag den Star ihr Können bewiesen und sich gegen Lilli (26) und Luna Schweiger (28) durchgesetzt. Anlässlich dessen erreichen die zwei zahlreiche Glückwünsche. Unter anderem von Katharina Eisenblut (31) – denn wie sich herausstellt, sind die DSDS-Bekanntheit und die Töchter von Robert und Carmen Geiss (60) miteinander befreundet. "Ich kann euch sagen, das sind ganz, ganz besondere Frauen. Sie sind nicht ganz so viel Handtasche und sowas, wie es, glaube ich, manchmal rüberkommen kann. Für mich sind das wirklich Herzensmenschen. Ihr wisst, ich achte sehr auf den Charakter. Sie sind sehr authentisch und sie haben eine ganz tolle Erziehung genossen", schwärmt die Sängerin in ihrer Instagram-Story.

Zudem richtet Katharina herzliche Worte an Shania und Davina selbst. "Und ich kann euch sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf euch, Mädels. [...] Und ich hab euch sehr, sehr doll lieb", meint die Zweifachmama. Die Davina & Shania - We love Monaco-Bekanntheiten seien "ganz besondere Frauen". Dazu teilt Katharina eine Reihe an Schnappschüssen von gemeinsamen Stunden, auf denen sie in die Kamera lächeln. Wie es scheint, haben die Schwestern auch schon Katharinas Sohnemann Emilio kennengelernt, denn der Kleine ist ebenfalls auf den Bildern zu sehen.

Beim Schwestern-Duell lieferten sich Davina und Shania mit Luna und Lilli einen echten Nervenkrimi. Die Zuschauer erlebten emotionale Aufs und Abs, insbesondere als die Schweiger-Schwestern beim "Hüpf-Fußball" die Nase vorn hatten und ihre Teamarbeit zeigten. Später geriet die Harmonie jedoch ins Wanken: Beim Spiel "Taschenlampe" flogen die Fetzen, sodass sogar Moderator Matthias Opdenhövel (54) bemerkte: "Da kommt jetzt aber eine Schärfe rein." Und auch unter den Geiss-Schwestern gab es nicht nur strahlende Gesichter, sondern hin und wieder kleine Spannungen. Trotzdem bewahrten Davina und Shania einen kühlen Kopf und holten bei den entscheidenden Spielen wie der "Räuberleiter" noch einmal alles raus.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Shania Geiss, eine Freundin und Katharina Eisenblut

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Davina Geiss und Katharina Eisenblut

