Katharina Eisenblut urlaubt zum ersten Mal mit beiden Kids

Katharina Eisenblut (31) und ihr Partner Domi wagen sich in ein neues Abenteuer: Zum allerersten Mal verreisen die beiden gemeinsam mit ihren zwei Kindern. Der Reality-TV-Star brachte im April eine Tochter zur Welt, während Sohn Emilio aus einer früheren Beziehung stammt. In ihrer Instagram-Story teilte Katharina stolz und aufgeregt mit: "Es ist so weit, wir machen unseren allerersten Urlaub und zwar mit zwei Kids." Auch Domi äußerte sich dazu, allerdings deutlich entspannter auf die Frage, ob er nervös sei: "Nervös nicht, aber Respekt vor der Herausforderung."

Zum Ziel ihrer Reise machte das Paar zunächst keine Angaben, doch die Vorfreude ist in den Videos deutlich spürbar. Für Katharina ist bereits die Planung und Organisation ein großer Schritt, denn der erste Flug mit der "ganzen Mannschaft" könnte durchaus spannend werden. "Also, ich muss ehrlich sagen, wer weiß, was da noch alles passiert im Laufe des Tages. Bei uns muss man mit allem rechnen", schmunzelte die Sängerin in einem weiteren Clip. Trotz Aufregung scheint das Paar den bevorstehenden Urlaub mit Humor und Zuversicht anzutreten.

Für Katharina hat sich in diesem Jahr vieles verändert. Nachdem sie im Frühling zweifache Mutter geworden ist, genießt sie das Familienleben in vollen Zügen. Ihr Sohn Emilio, der die Rolle als großer Bruder übernommen hat, schien sich an seine neue Aufgabe schnell zu gewöhnen. "Unser kleines Wunder ist da", schrieb Katharina damals über das jüngste Familienmitglied. Für die ehemalige DSDS-Teilnehmerin steht das Privatleben nun im Mittelpunkt, und ihre Fans dürfen über die sozialen Medien an den kleinen und großen Momenten ihres Lebens teilhaben.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im Oktober 2024

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

