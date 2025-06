"Etwas Neues wagen": Katharina Eisenblut macht wieder Musik

Katharina Eisenblut (31) gibt auf Instagram bekannt, dass sie wieder Musik macht. Unter einem emotionalen Video, das sie mit ihrem Partner Domi zeigt, erklärt die Sängerin, dass sie lange Zeit gezweifelt habe, sich erneut ihrer Leidenschaft zu widmen. Doch nun ist es so weit. "So viele haben gesagt, ich kann es nicht. Ich kann nicht singen. Ich bin zu fett. Ich bin hässlich. Aber ich gebe nicht auf", schreibt Katharina. Mithilfe ihres Partners hat sie einen eigenen Song geschrieben, den sie bald einem Produzenten vorstellen wird. Am Donnerstag steht deswegen ein wichtiges Treffen an, das Katharina mit Aufregung erwartet.

In ihrem Post verrät Katharina, dass dieser Schritt für sie ein völlig neues Kapitel markiert. "Ich hatte lange vergessen, wie sich das anfühlt. Sich frei zu fühlen mit der Musik", gesteht die Sängerin. Neben ihrer Musik deutet Katharina an, dass momentan noch weitere große Veränderungen in ihrem Leben stattfinden, die sie allerdings noch nicht näher benennt.

Katharina Eisenblut erlangte durch ihren Auftritt bei DSDS Bekanntheit, wo sie sowohl durch ihr Talent als auch ihre Authentizität überzeugte. Mit ihrem Partner Domi erwartete Katharina kürzlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, der ihren Sohn aus einer früheren Beziehung zum großen Geschwisterchen machte. Vor wenigen Tagen feierte die Patchwork-Familie einen weiteren Meilenstein: "Es ist so weit, wir machen unseren allerersten Urlaub und zwar mit zwei Kids."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic Höppner

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic, Katharina Eisenblut und ihr Baby

