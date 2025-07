Diese Stars sollen neben Dieter in neuer DSDS-Jury sitzen

Die beliebte Casting-Show Deutschland sucht den Superstar kehrt 2026 mit einer neuen Staffel zurück. Nun sorgen erste Gerüchte um die neue Jury für Aufsehen. Laut Bild ist natürlich wieder Pop-Titan Dieter Bohlen (71) mit von der Partie. Zu dem Musikproduzenten sollen sich in der 22. Staffel Bushido (46) und Ballermann-Star Isabel Glück gesellen. Schon vor Monaten wurde spekuliert, dass der Rapper den einstigen DSDS-Gewinner ersetzen würde, und nun scheint sein Schicksal besiegelt worden zu sein.

Bushido schielte schon länger auf einen Posten in der DSDS-Jury. Beim vergangenen Finale war der "Sonnenbank Flavour"-Interpret schon als Überraschungsgast dabei. Im Interview mit RTL schwärmte er damals: "DSDS gehört zum deutschen Kulturgut. Ich bin ja mittlerweile auch schon 46. Ich bin damit groß geworden. Es gibt keine einzige Show in Deutschland, die solche Evergreen-Momente hat, die auch im Kopf bleiben."

Pietro ist seit einer skandalträchtigen Nacht im Oktober 2024 in Ungnade gefallen. Wegen eines Vorfalls in der Villa des Popstars wurde lange ermittelt. Damals sollen Pietros Verlobte Laura Maria Rypa (29) und ihr gemeinsames Kind in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Doch im Februar dieses Jahres wurde das Verfahren "mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt", wie die zuständigen Behörden damals gegenüber dem Blatt verrieten. Die Partnerin des Musikers soll dabei von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, 2024 in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido, Rapper

Anzeige Anzeige

Summerfield / Universal Music Isi Glück, Schlagersängerin

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2023