Katharina Eisenblut erfüllt sich Musiktraum selbstständig

Katharina Eisenblut (31) hat angekündigt, ihren Traum von der Musik nun auf eigene Faust zu verwirklichen. Auf Instagram teilte die leidenschaftliche Sängerin mit, dass sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes einen neuen Versuch wagen wollte, in der Musikbranche durchzustarten. Nach einer enttäuschenden Absage, die sie zunächst niederschlug, traf sie die Entscheidung, ihre eigene Musik selbstständig zu produzieren. Am kommenden Sonntag soll bereits der Dreh ihres ersten Musikvideos mit Freundinnen stattfinden.

In ihrem emotionalen Beitrag schrieb die 31-Jährige, dass sie ihre Ersparnisse nutzen werde, um ohne Unterstützung eines Labels ihre Musik zu veröffentlichen. "Ohne Druck, ohne Kompromisse. Nur die Leidenschaft", erklärte sie entschlossen. Sie und ihr Team haben den ersten Song selbst geschrieben und arbeiten nun daran, das passende Tonstudio zu finden. Unterstützung erhält sie dabei vor allem von ihrem Partner Dominic, der ebenfalls an ihren Traum glaubt. "Ich bin so dankbar, dass Dominic mich so unterstützt", fügte sie hinzu.

Nicht zum ersten Mal kämpft Katharina für ihren musikalischen Traum. 2021 erlangte sie durch ihre Teilnahme bei DSDS Aufmerksamkeit, wo sie ihre Liebe zur Musik offenbarte. Auch wenn der Weg nicht immer leicht war, hat sie nie ihre Leidenschaft aus den Augen verloren. In der Vergangenheit betonte sie mehrfach, wie wichtig ihr die Musik als Ausdruck ihrer Persönlichkeit ist. "Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, endlich wieder das zu tun, was ich liebe, aber der Weg dahin ist steiniger, als ich dachte", erklärte sie vor wenigen Wochen auf Instagram.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, TV-Bekannteit