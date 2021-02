Aus welchem Grund gehen Kasia Lenhardt (25) und Jérôme Boateng (32) wieder getrennte Wege? Eigentlich wirkte es so, als hätte der FC Bayern München-Star an der Seite der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin sein großes Liebesglück gefunden. Aus diesem Grund überrascht eine Nachricht, die nun die Runde macht, sehr: Jérôme verkündet jetzt öffentlich, sich von der 25-Jährigen getrennt zu haben. Letztere bestätigt das Beziehungs-Aus nun zwar ebenfalls – behauptet aber, dass die Trennung nicht die Idee des Kickers gewesen sei...

Auf Instagram teilt Kasia ein von Jérôme verfasstes Statement, in dem es heißt: "Wie aus den Medien bekannt ist, habe ich die Beziehung mit Kasia Lenhardt beendet." Den Text lässt sie allerdings nicht unkommentiert, sondern schildert ihre Sicht der Dinge und macht dem Fußballstar dabei schwere Vorwürfe: "Die Beziehung habe ich beendet, aufgrund all deiner Lügen und dauernder Untreue, aber gut, das passt ja wieder ins Bild. Alles Gute."

Dass sich sowohl Jérôme als auch Kasia zu der Trennung zu Wort melden, ist überraschend. In der Vergangenheit hatten die beiden nämlich nur wenige Einblicke in ihre Beziehung gegeben und sich dementsprechend auch erst sehr spät als Paar geoutet: Nachdem bereits Ende 2019 spekuliert worden war, ob es zwischen den beiden knistert, teilten sie erst Mitte Februar 2020 ihr allererstes Pärchenbild.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

Instagram / kasia_lenhardt Ex-GNTM-Girl Kasia Lenhardt

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt und Jérôme Boateng

