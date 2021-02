Lady Leshurr (32) spricht offen über ihre Sexualität. Die Rapperin ist vor einigen Jahren durch ihre "Queen's Speech"-Reihe berühmt geworden. Seither wurde die Musikerin und Produzentin schon mit einigen Musikpreisen ausgezeichnet und trat sogar gemeinsam mit Nicki Minaj (38) auf. Jetzt sorgte Melesha Katrina O'Garro – wie Lady Leshurr mit bürgerlichem Namen heißt – aber nicht mit ihrer Musik, sondern mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen: Sie outete sich als pansexuell.

"Ich ziehe bei niemandem eine Grenze. Ich bin offen für alles und spontan. Deshalb bin ich pansexuell, weil ich es liebe, zu experimentieren", erklärte die 32-Jährige im Interview mit The Sun. Nicht nur beim Geschlecht und der Geschlechtsidentität, sondern auch beim Alter ihrer möglichen Partner bleibt Lady Leshurr offen: "Falls ich eine Verbindung mit jemandem spüre und derjenige ist zum Beispiel über 40, wäre mir das egal. Auch wenn ich erst in meinen 30ern bin."

Zurzeit ist die Britin allerdings solo – und darüber auch richtig happy. Sie steht nämlich gerade bei der UK-Version von Dancing on Ice vor der Kamera und das nimmt eine Menge Zeit in Anspruch. "Ich wüsste gar nicht, wie ich eine Beziehung mit all dieser harten Arbeit in Einklang bringen sollte", erzählte sie. Abgeneigt wäre sie von einer neuen Romanze allerdings nicht.

Getty Images Lady Leshurr beim Essence Festival, 2016

Getty Images Lady Leshurr beim Wireless Festival, 2018

Getty Images Lady Leshurr bei den Brit Awards, 2020

