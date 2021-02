Neue Erkenntnisse über den Tod von Mick Norcross! Ende Januar wurde der britische Reality-TV-Star, der vor allem für seinen Auftritt in der Fernsehshow "The Only Way Is Essex" bekannt ist, tot aufgefunden. Kurz nach dem Leichenfund ging die Polizei nicht von einem Tötungsdelikt aus. In den vergangenen Wochen sind die Untersuchungen in dem Fall vorangeschritten. Eine Obduktion ergab nun, wie der 57-Jährige gestorben ist.

Wie verschiedene britische Medien berichten, gab es am heutigen Mittwoch eine Anhörung vor Gericht. Demnach hätten die Beamten und Sanitäter den Reality-TV-Star damals erhängt in seinem Keller vorgefunden. Ob er Suizid begangen hat oder es doch eine Fremdeinwirkung gab, sei allerdings noch nicht eindeutig geklärt. Analysen seines Mobiltelefons und weiterer Beweismittel sollen hierzu weiter Aufschluss bringen. Allerdings wird das voraussichtlich erst im Juli untersucht.

Am Morgen seines Todes hatte Mick noch kryptische Zeilen auf Twitter gepostet: "Erinnere dich am Ende einfach selbst daran, dass du dein Bestes getan hast und das ist genug." Außerdem soll der Brite mehrere Millionen Pfund Schulden gehabt haben.

Instagram / micknorcross Mick Norcross, TV-Star

Instagram / micknorcross Mick Norcross im September 2017

Instagram / micknorcross Mick Norcross im August 2020

