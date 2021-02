Große Trauer um Trisha Noble. Die Australierin hatte sich als Sängerin und Schauspielerin einen Namen gemacht. Sie hatte eine ganze Reihe an Liedern veröffentlicht und in insgesamt fünf Filmen mitgespielt – darunter auch in einem Teil der Star Wars-Saga. Nachdem sie anschließend auch auf Theaterbühnen aufgetreten war, machen nun traurige Nachrichten die Runde: Trisha ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Wie Daily Mail berichtet, starb die Künstlerin am 23. Januar an den Folgen eines Mesothelioms, einer Art Tumor. 18 Monate hatte sie im Vorfeld gegen die Krankheit angekämpft. Sie hinterlässt ihren Sohn Patrick MacKenzie, der aus ihrer Ehe mit dem Model Scott MacKenzie stammt. Die Eheleute hatten sich 1980 nach vier Jahren Ehe scheiden lassen.

Am 3. Februar hätte sie ihren 77. Geburtstag gefeiert – doch den sollte sie nicht mehr miterleben. Nichts ahnend, dass sie gestorben war, hatte ihr ein Fan an diesem Tag Glückwünsche zukommen lassen: "Herzlichen Glückwunsch, Trishia Noble. Ich hoffe, dass sie einen schönen Tag hat."

Getty Images Trisha Noble, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Trisha Noble, Juli 1967

Getty Images Trisha Noble im Januar 1968

