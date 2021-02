So wild ging es bei Bill Kaulitz (31) über die Jahre zu! Der Sänger steht dank des nationalen und internationalen Erfolgs seiner Band Tokio Hotel seit vielen Jahren im Rampenlicht. Während er auf der Bühne die Sau rauslässt, gewährt er fast keine Einblicke in sein Privatleben. Das ändert sich nun aber mit der Veröffentlichung seiner Biografie. Darin spricht er auch ungeniert über seine Drogenerfahrungen.

Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom (31) machte Bill schon während der Schulzeit seine ersten Erfahrungen mit Alkohol, Zigaretten und Marihuana, wie er in seinem Buch "Career Suicide", das im Ullstein Verlag erschienen ist, offenbart. Später griff der Künstler auch zu härteren Drogen und probierte mit 18 Jahren während eines Besuchs in New York zum ersten Mal Kokain. "Noch halb betrunken und zugekokst Interviews zu geben, sollte bald schon keine Schwierigkeiten mehr darstellen, denn ich wurde rasch Meister in dieser Disziplin", erinnert er sich zurück.

Er habe es immer geschafft – zerstört von langen Partynächten – alle Termine wahrzunehmen – "egal, wie scheiße es mir ging, inklusive Kotzpausen in der Dusche der Fotografen", schildert Bill weiter. Er ist sich sicher: Niemand habe ihm angemerkt, wie erschöpft er eigentlich gewesen sei. "Gutes Training halt. Interviews geben und gute Miene machen übte ich ja schon seit ich 15 war, und beherrschte das im Schlaf", erklärt er.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Matthias Nareyek/Getty Images for Prabal Gurung Bill Kaulitz auf der Mercedes Benz Fashion Week 2018

